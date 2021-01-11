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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد صلاح حسنى يكشف أسرار والده فى «الدايرة»

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:04 م
أحمد صلاح حسني
أحمد صلاح حسني
محمد مجدي
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بدأت الحلقة الجديدة والثامنة من مسلسل "الدايرة" بمحاولة محمد علي رزق الرجوع مرة أخرى لإيمان العاصي، التي رفضته تمامًا وهددته بمكالمة الشرطة بعد اقتحامه مكان عملها بشكل مفاجئ.

ومن جانب آخر، علم أحمد صلاح حسني أن والده مهدد عبر حساباته الشخصية وخاصة فيسبوك، حيث علم حسني أن أسرار والده أصبحت مباحة للجميع وتم تهكير حساباته.

وانتهت الحلقة بزيارة إيناس كامل لحسني للحديث معه حول تفاصيل مشاكلها مع محمد علي رزق، وكيف كان شخصًا غير جيد في معاملته له وسط استغراب شديد من قبل حسني، باعتبار أن كل ما قاله محمد علي رزق له مختلف تمامًا عن هذا الكلام الذي تقوله.

مسلسل "الدايرة" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، مى القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، دنيا المصرى، أمانى كمال، مها أبوعوف، محمود حافظ.

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