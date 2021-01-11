صلاح عبدالله ينعي والد بيومي فؤاد

نعى الفنان صلاح عبدالله، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وفاة والد الفنان بيومي فؤاد.وكتب صلاح عبدالله قائلا: "لا حول ولا قوة الا بالله".يذكر أن الفنان صلاح عبدالله يستعد لعدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية المختلفة، بينما بدأ الفنان بيومي فؤاد تصوير مسلسل "عودة الابن الأصل" والذي يعد بطولة خاصة به.كان قد توفي والد الفنان بيومي فؤاد منذ قليل وأعلن ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة والده.