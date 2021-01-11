مستشار الرئيس: نأمل في انخفاض إصابات كورونا خلال أسبوع

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن معدل الإصابات بفيروس كورونا انخفض خلال الأيام الماضية، ونأمل في تحقيق الاستقرار وانخفاض أعداد المصابين خلال الأسبوع المقبل.













وعن توافر الأكسجين، قال مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الدولة عالجت القصور في الأكسجين سريعًا ووضعت خطة مستقبلية، مشيرًا إلى أن إحدى شركات الأكسجين ضاعفت إنتاجها خلال الفترة الماضية من 60 ألف لتر إلى 120 ألف لتر شهريًا، مؤكدا أن الأكسجين متوفر.



