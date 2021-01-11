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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة وزير شئون الرئاسة في جنوب إفريقيا بكورونا

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:32 م
كورونا
كورونا
وكالات
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جاءت نتيجة مسحة كورونا لوزير شئون الرئاسة في جنوب إفريقيا جاكسون مثيمبو إيجابية في وقت سابق اليوم الإثنين بعد أن ظهرت عليه أعراض مرض «كوفيد- 19»، بحسب بيان للرئاسة أرسل بالبريد الإلكتروني.

وبذلك يكون مثيمبو هو رابع عضو تنفيذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي.

وقال بيان الرئاسة الذي أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، أن مثمبو عزل نفسه مثله مثل من خالطوه.

يشار إلى نتيجة الاختبارات التي خضع لها نائب وزير العمل بويتوميلو مولوي ونائب وزير المياه والصرف الصحي David Mahlobo ديفيد مهالوبو ونائب الحوكمة التعاونية ووزير الشئون التقليدية أوبيدبابيلا إيجابية في الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يخاطب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الأمة مساء اليوم الإثنين.

كانت جنوب إفريقيا قد أبرمت اتفاقًا لتوريد 1.5 مليون جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا من الهند خلال شهري يناير الجاري فبراير المقبل، وهي بمثابة المرحلة الأولى من خطة تقول الحكومة إنها ستسفر عن تطعيم ثلثي سكان البلاد بحلول نهاية عام 2021، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

كانت حصيلة إصابات فيروس كورونا في جنوب إفريقيا قد تجاوزت مليونًا في ديسمبر الماضي في ظل موجة ثانية من تفشي الفيروس، ونتيجة ذلك فرضت الحكومة إجراءات أكثر صرامة.

وقد ظهرت سلالة جديدة من فيروس كورونا في مقاطعة كاب، وتعد المسئولة عن موجة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

ومنذ ظهور السلالة الجديدة في جنوب إفريقيا، فرضت عدة دول قيودًا على المسافرين القادمين منها.

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