إيقاف أعمال بناء داخل جهة حكومية بدون ترخيص بالمنيا

أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أعمال بناء مخالف وبدون ترخيص داخل إحدى الجهات الحكومية وتم التحفظ على مواد البناء، كما قامت برفع 25 طنا من المخلفات والقمامة خلال حملة نظافة موسعة بقرية البرجاية.قال العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تطبيق القانون بكل حزم، والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه بمخالفة القوانين المنظمة لأعمال البناء وإزالة التعدي في المهد.أضاف رئيس المركز، أن الوحدة المحلية لقرية البرجاية قامت بإيقاف أعمال بناء داخل جهة حكومية بدماريس لعدم حصولها على الموافقات من الجهة المختصة والتحفظ علي مواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة لها، كما قام قسم البيئة بنظافة شارع الترعة الدماريسية، ورفع نقاط التجمع بالبرجاية حيث تم رفع ٢٥ طنا من المخلفات والتراكمات بالقرية والتوابع لها حفاظا على المظهر العام وعدم انتشار الأمراض، وواصل قسم الإنارة في صيانة الكشافات الموجودة بالطرق والشوارع الرئيسية لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلا.