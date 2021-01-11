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الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إيقاف أعمال بناء داخل جهة حكومية بدون ترخيص بالمنيا

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:55 م
إيقاف أعمال بناء
إيقاف أعمال بناء
المنيا ـ على حسين
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أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أعمال بناء مخالف وبدون ترخيص داخل إحدى الجهات الحكومية وتم التحفظ على مواد البناء، كما قامت برفع 25 طنا من المخلفات والقمامة خلال حملة نظافة موسعة بقرية البرجاية.

قال العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تطبيق القانون بكل حزم، والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه بمخالفة القوانين المنظمة لأعمال البناء وإزالة التعدي في المهد.

أضاف رئيس المركز، أن الوحدة المحلية لقرية البرجاية قامت بإيقاف أعمال بناء داخل جهة حكومية بدماريس لعدم حصولها على الموافقات من الجهة المختصة والتحفظ علي مواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة لها، كما قام قسم البيئة بنظافة شارع الترعة الدماريسية، ورفع نقاط التجمع بالبرجاية حيث تم رفع ٢٥ طنا من المخلفات والتراكمات بالقرية والتوابع لها حفاظا على المظهر العام وعدم انتشار الأمراض، وواصل قسم الإنارة في صيانة الكشافات الموجودة بالطرق والشوارع الرئيسية لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلا.

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