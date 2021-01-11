إحالة المتهمين بخطف أطفال المرج والتسول بهم للجنايات
الإثنين 11/يناير/2021 - 10:01 م
داليا عبد الباسططباعة
أحالت نيابة المرج، الإثنين، محاكمة المتهمين بخطف الأطفال والتسول بهم بالمرج إلى محكمة الجنايات.
وذكر قرار الإحالة أن المتهمين نسمة.م، علياء.و، كريمة.م، موسي.م، عثر بحوزتهم على 5 أطفال أقروا باختطاف طفلين منهم أثناء لهوهم بأحد الشوارع والعثور على 3 بالأسواق المزدحمة، كما أقر المتهمين باستغلالهم الأطفال فى التسول بالإشارات والمترو وبيع المناديل للكسب والتربح منهم.
كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة المرج من ضبط ٤ أشخاص بحوزتهم مجموعة من الأطفال لاستغلالهم فى التسول، وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وبسؤالهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
وذكر قرار الإحالة أن المتهمين نسمة.م، علياء.و، كريمة.م، موسي.م، عثر بحوزتهم على 5 أطفال أقروا باختطاف طفلين منهم أثناء لهوهم بأحد الشوارع والعثور على 3 بالأسواق المزدحمة، كما أقر المتهمين باستغلالهم الأطفال فى التسول بالإشارات والمترو وبيع المناديل للكسب والتربح منهم.
كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة المرج من ضبط ٤ أشخاص بحوزتهم مجموعة من الأطفال لاستغلالهم فى التسول، وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وبسؤالهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.