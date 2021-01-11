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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية تعلن عن سلالة جديدة من كورونا فى اليابان

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:51 م
كورونا فى اليابان
كورونا فى اليابان
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أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم، عن إبلاغه بظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في اليابان، موضحًا أنه كلما انتقل الفيروس كان احتمال تغيره مرتفعًا، وحذر من أنه مع انتشار العدوى السريع للسلالات الجديدة فيثقل كاهل المستشفيات للغاية.

وقال مدير عام منظمة الصحة، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة مساء اليوم الإثنين بجنيف، إن المنظمة بانتظار ورود بيانات كاملة لاتخاذ قرار بشأن لقاح أسترازينكا، مشيرًا إلى تنظيم اجتماع لمجموعة لمناقشة متغيرات الفيروسات وتسلسلها وتحديد الأولويات العالمية، مبينًا أن اللقاحات تمنح بصيصًا من الأمل في إنقاذ الأرواح ولكن يجب على الجميع الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين وغيرها للمساعدة في الحد من انتقال الفيروس.

وأشار أدهانوم إلى أن فريق الخبراء الدولي على وشك القيام بزيارته إلى الصين للكشف عن منشأ فيروس كورونا، وأن الدراسات ستبدأ من مدينة ووهان للكشف عن الحالات الأولى من العدوى، حيث ستمثل البراهين العلمية أرضية الدراسات على المدى الطويل.

وشدد تادروس على أن هذا الأمر يمثل أهمية كبيرة للأمن الصحة العالمي، مؤكدًا أن المنظمة ستمهل فريق الخبراء الوقت وستدعمه بالثقة، وأضاف أن المنظمة تحث على التعاون من أجل توزيع منصف للقاحات إلى دول العالم، ووفاء البلدان بالتزاماتها في إطار مرفق كوفاكس الذي تقوده المنظمة؛ والخاص بإتاحة وصول عادل لأدوات التشخيص واللقاحات والعلاجات إلى كل الدول بشكل عادل.

وأعرب عن الأمل أن تتمكن المنظمة من إيصال اللقاحات إلى أقل البلدان نموًا في فبراير المقبل، مشيرًا إلى أنه إذا أُعطى المزودون للقاحات أولوية للقيام بذلك فقد يصبح بالإمكان تحقيق ذلك في يناير الجاري.

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