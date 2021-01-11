خاص.. الزمالك يقيل فاروق جعفر خلال ساعات
الإثنين 11/يناير/2021 - 09:32 م
استقر مسئولو نادي الزمالك على رحيل فاروق جعفر رئيس لجنة الكرة من منصبه بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.
وأكد مصدر داخل نادي الزمالك لـ"الكابتن"، أنه تم الاتفاق بين اللجنة المؤقتة التي تدير شئون النادي الأبيض وبين اللجنة التنفيذية، على توجيه الشكر لفاروق جعفر، وذلك بسبب حالة الغضب التي تنتاب مسئولى النادي الأبيض من تصريحات الأخير عن شئون فريق الكرة الأول بشكل مستمر، الأمر الذي نتج عنه أزمته الأخيرة مع عبدالله جمعة لاعب الزمالك، حيث قام اللاعب بنفي تصريحات جعفر أمام الملاً، بعد أن تحدث نجم القلعة البيضاء السابق عن ملف تجديد عقد عبدالله جمعة مع الزمالك، ووضعه بعض الشروط المالية نظير موافقته على التجديد.