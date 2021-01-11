خروج 16 مصابًا بكورونا من مستشفى بنها التعليمي

أعلنت الدكتورة أمنية محمود مدير مستشفى بنها التعليمي بمحافظة القليوبية، عن شفاء وخروج 16 من المحجوزين بالمستشفى بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد.وأشارت مديرة المستشفى إلى أن تلك الحالات تم عمل مسحتين متتاليتين لهم على مدار 5 أيام أكدت تعافيهم من الفيروس.وأوضحت الدكتورة أمنية أن المستشفى استقبلت اليوم حالة واحدة فقط مصابة بكورونا، وأن عدد المحجوزين حاليًا وصل لـ67 مريضًا، يتم تقديم العلاج اللازم لهم وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة، وأن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكامل طاقاته لخدمة المرضى ورعايتهم حتي تمام الشفاء.وأكدت أن المستشفى يشهد حاليًا حالة كبيرة من الفرحة بسبب قلة أعداد الإصابات، بجانب زيادة أعداد التعافي من المحجوزين بها، مطالبًا المواطنين بضرورة توخي الحذر واتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا خلال تلك الفترة الهامة، حتى ينتهي تلك الوباء.