بايدن يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الاثنين، مباشرة أمام كاميرات التلفزيون الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكوفيد-19 في أحد مستشفيات ولاية ديلاوير.قال الرئيس الديمقراطي: "أولويتي الأولى هي ضمان (حقن) اللقاح في أذرع الناس بأسرع وقت ممكن".كان بايدن قد تلقى الجرعة الأولى من لقاح فايزر- بايونتيك في 21 ديسمبر الماضي، أيضًا أمام كاميرات التلفزيون وقال يومها: "أقوم بذلك لأظهر للناس أن عليهم أن يكونوا مستعدين لتلقي اللقاح حين يصبح متوافرًا.. لا داعي للقلق".