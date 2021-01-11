بايدن يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا
الإثنين 11/يناير/2021 - 09:34 م
وكالاتطباعة
تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الاثنين، مباشرة أمام كاميرات التلفزيون الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكوفيد-19 في أحد مستشفيات ولاية ديلاوير.
قال الرئيس الديمقراطي: "أولويتي الأولى هي ضمان (حقن) اللقاح في أذرع الناس بأسرع وقت ممكن".
كان بايدن قد تلقى الجرعة الأولى من لقاح فايزر- بايونتيك في 21 ديسمبر الماضي، أيضًا أمام كاميرات التلفزيون وقال يومها: "أقوم بذلك لأظهر للناس أن عليهم أن يكونوا مستعدين لتلقي اللقاح حين يصبح متوافرًا.. لا داعي للقلق".
قال الرئيس الديمقراطي: "أولويتي الأولى هي ضمان (حقن) اللقاح في أذرع الناس بأسرع وقت ممكن".
كان بايدن قد تلقى الجرعة الأولى من لقاح فايزر- بايونتيك في 21 ديسمبر الماضي، أيضًا أمام كاميرات التلفزيون وقال يومها: "أقوم بذلك لأظهر للناس أن عليهم أن يكونوا مستعدين لتلقي اللقاح حين يصبح متوافرًا.. لا داعي للقلق".