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الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مطار برج العرب يستقبل منتخب اليابان المشارك في بطولة العالم لكرة اليد

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:16 م
مطار برج العرب
مطار برج العرب
هبه عويضه
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استقبل استاد برج العرب، اليوم، منتخب اليابان، أحد الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال، المقرر إقامتها خلال الفترة من ١٣ يناير حتى ٣١ يناير ٢٠٢١، لتنفيذ أول مران له على ملعب صالة الألعاب الرياضية ببرج العرب، ضمن المجموعة الثالثة والمجموعة الثامنة التي تستقبلها الإسكندرية.

جاء ذلك وسط تطبيق نظام الفقاعة الطبية، وإجراءات احترازية شديدة وتطبق لأول مرة في العالم.

وكانت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتور صفاء الشريف وكيل الوزارة، في إطار توجيهات السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قامت ‎بتزيين الهيئات الشبابية والرياضية بعروس البحر الأبيض بأعلام ولافتات لأعلام الدول المشاركة التي تنطلق ‎تحت شعار «إسكندرية بتفرح لاستضافة كأس العالم لكرة اليد رجال ٢٠٢١»، ابتهاجًا لاستقبال أبطال العالم لكرة اليد.

وتستقبل صالة الألعاب الرياضية ببرج العرب فرق (كرواتيا، قطر، أنجولا، اليابان، كوريا، بيلاروسيا، سلوفينيا، الاتحاد الروسي لكرة اليد)، وتعد تلك البطولة هي الأكبر في تاريخها حيث يشارك ٣٢ دولة لأول مرة.

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