بايدن: لا يجب أن يبقى ترامب في منصبه

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الاثنين إنه لا يجب على الرئيس الحالي دونالد ترامب أن يظل في منصبه.وقال بايدن في كلمة له مساء اليوم عقب تلقيه الجرعة الثانية من لقاح فايزر ضد كورونا، إن الفيروس سيتدهور كثيرا قبل أن يبدأ بالتراجع.وشدد بايدن على ضرورة محاسبة من تسببوا في اقتحام الكونجرس منذ أيام اعتراضا على نتائج الانتخابات الرئاسية.ودعا الرئيس المنتخب الجمهوريين في الكونجرس لتمرير الحزمة الثانية من المساعدات للمتضررين من كورونا، مشيرا إلى أنه سيقوم بالتنسيق مع أعضاء فريقي لتسريع عملية التطعيم بلقاح كورونا.