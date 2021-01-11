أنطونيو جوتيريش مرشح لولاية ثانية كأمين عام للأمم المتحدة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش (71 عاما) ترشحه لولاية ثانية من خمس سنوات كأمين عام للمنظمة الدولية خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026 كما أعلن الناطق باسمه ستيفان دوجاريك.وقال الناطق في تصريح صحفي: إن جوتيريش أبلغ رئاسة الجمعية العامة ومجلس الأمن "أنه مستعد لولاية ثانية كأمين عام للأمم المتحدة اذا كانت تلك هي رغبة الدول الأعضاء".وأفاد دبلوماسيون أن جوتيريش أعرب الجمعة للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الامن عن رغبته في ولاية ثانية. وهذا الموقف عبر عنه امام الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا خلال مأدبة غداء نظمها سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون.وقال دبلوماسيون: إن تعبير جوتيريش، الذي يلاقي تقديرا من الدول الخمس الدائمة العضوية، عن رغبته في البقاء على رأس الأمم المتحدة لم يلق معارضة في هذه المرحلة.