ننشر المواعيد الجديدة لجلسات حلف اليمين للمحامين الجُدد

قرر الأمين العام لنقابة المحامين حسين الجمال، زيادة عدد جلسات حلف اليمين القانونية المتبقية والمقرر عقدها خلال شهر يناير الجاري إلى 4 جلسات بدلا من جلستين فقط بهدف تقليل الأعداد المؤدية لليمين من المحامين الجدد تيسيرا عليهم.وتعقد الجلسات أيام 17 و20 و24 و27 يناير الجاري، بدلا من 17 و24 يناير فقط، وذلك باتحاد عمال مصر – بجوار قسم الأزبكية – رمسيس، بدلا من نادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر الذي عقدت فيه جلسة حلف اليمين القانونية أمس.يشار إلى أن كشوف المحامين الجدد المؤدين لليمين القانونية والخاصة بتلك الجلسات هي ذاتها المنشورة في وقت سابق عبر موقع النقابة مع تغيير التقسيم الخاص بالنقابات الفرعية الخاصة بكل جلسة فقط؛ نتيجة لزيادة عدد الجلسات المقررة من جلستين إلى أربع جلسات.