برلماني: تخصيص رقم قومي لكل عقار ينهي فوضى البناء

أشاد النائب معتز محمد محمود عضو مجلس النواب، بإطلاع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على منظومة الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة، وتوجيه سيادته للحكومة بتخصيص رقم قومي لكل عقار في مصر، ومتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومي الخاص بإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية وتخصيص رقم قومي للعقارات في شتى المحافظات.وقال محمود خلال تصريحات له اليوم، إن منظومة البناء الجديدة وتخصيص رقم قومي للعقار، يحظى بأهمية كبيرة من جانب الجميع في الوطن، لأنه سيعمل على تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية، وسيكون ذلك بمثابة خريطة لها، كما أن هذه المنظومة، ستساعد الحكومة في حصر الثروة العقارية، وتسهم كذلك في حفظ الملكيات، وتسهل التعامل مع كافة العقارات في الوطن.وقال عضو مجلس النواب، إن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي تنهي الفوضى في مجال البناء بشكل حاسم، حتى لا تظهر العشوائيات من جديد، وحتى تكون كافة أعمال البناء موافقة للاشتراطات البيئية والجارية وموافقة للذوق العام، ولا يحدث مثلما حدث في السنوات الماضية عندما ظهرت مئات الآلاف من المباني العشوائية، وهو ما يكون له التأثير السىء على الموارد والإمكانيات والمرافق في الدولة.