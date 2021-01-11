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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تشيع جثمان الشهيد الرائد أحمد بهجت مناع ابن مركز إيتاي البارود (صور)

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:00 م
تشيع جثمان الشهيد
تشيع جثمان الشهيد الرائد أحمد بهجت
البحيرة معوض هويدى
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تقدم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أداء صلاة الجنازة وتشييع جثمان البطل الشهيد الرائد أحمد بهجت رزق مناع ابن قرية كفر الحجة التابعة لصفط الحرية مركز إيتاي البارود لمثواه الأخير والذي استشهد بشمال سيناء، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت المدرعة التي كان يستقلها.

وقام اللواء هشام آمنة، بتقديم واجب العزاء لوالد الشهيد ولأسرته وذويه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله مع الشهداء والصالحين وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان.

وأكد محافظ البحيرة، أن مصر تدفع خيرة أبنائها شهداء من أجل استقرار الوطن وعدم النيل منه فلهم منا كل تحية ووفاء وعرفان لكل من فارقنا بجسده وترك لنا سيرة عطرة، لافتًا إلى أن مثل تلك المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمنًا مطمئنًا، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، وستظل قواتنا المسلحة دائمًا الحصن والسند تحمي أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد أعداء الأوطان والأديان، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق اسم الشهيد على أحد معالم مسقط رأسه تخليدًا لذكراه وبطولته.

واحتشد أهالي القرية ولفيف من ضباط وصف وجنود القوات المسلحة والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة لتشييع جثمان الشهيد ملفوفًا بالعلم المصري لمثواه الأخير بمدافن قرية الطود وسط الهتافات المنددة بالإرهاب.

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