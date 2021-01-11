تصدر برومو أغنية تامر حسني لبطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021، محركات البحث من جانب جمهور الكرة عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة، وذلك خلال هذه الساعات بعد أن اختير ليحيي افتتاح بطولة كأس العالم، هذا العام، حيث تم تصوير المشاهد الأولى من الأغنية.

شاهد برومو أغنية تامر حسني لبطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

ووفقا لما أعلنه مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد، حسن لبيب، فإنه سيتم إحياء البطولة ثلاثة مطربين من بينهم تامر حسني بأغنية "أرفع إيدك" ووقع الاختيار على فنان وفنانة ولكن لم يتم نشر أية أنباء عنهما حاليا، حيث من المقرر أن تبدأ البطولة بين مصر وتشيلي لكرة اليد يوم 13 يناير الجاري والموافق يوم الأربعاء، في تمام السابعة مساء، في استاذ القاهرة الدولي، وطبقا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء فإنه سوف يحضر عدد قليل من الجمهور أي ما يعاد نسبة 20 % وذلك لمواجهة أزمة كورونا المستجد الذي راح ضحيته الآلاف من الأرواح حول العالم.





تعليق تامر حسني على أغنية "أرفع إيدك"

من جانبه علق الفنان المصري تامر حسني على اختياره لافتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تتم بين مصر وتشيلي، أنه سعيد باختياره، ليكون الوجهة الفنية لغناء الأغنية الرسمية لكأس العالم، والتي من المقرر أن تستضيفه مصر هذا العام، كما أعلن حسني عن أسماء المطربين اللذان من المفترض أن يقوما بالغناء معه وهما: و مطرب الراب مروان موسى، والفنانة هدى الشربيني.





كما خرج حسني بنشر مقطع من الأغنية عبر الحساب الشخصي الخاص به على فيس بوك، حيث تم تصويره من أعلى كوبرى "تحيا مصر" الجديد، وهو يغني "الشمس والروح والنيل" وفى يده كرة مكتوب عليها جملة "الأمل".





موعد مباراة كأس العالم لكرة اليد

وبعد الحديث عن برومو تامر حسني لأغنية بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021، من جانبهم أكد منظمي المباراة أن أنه تم اتخاذ العديد من الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حتى تتم المباراة في سلامة ويسر وذلك حفاظًا على أرواح اللاعبين والجمهور، وذلك على مدار فترة المباراة التي من المقرر أن تبدأ يوم 13 وتنتهي يوم 31 يناير الجاري 2021.

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