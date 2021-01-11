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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«لؤلؤ» تكشف مؤامرة كاميليا ضدها وتلتقي بـ«أشرف جبنة» في الحلقة 12

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:15 م
لؤلؤ
لؤلؤ
دعاء عبد المقصود
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استطاع مسلسل "لؤلؤ" للنجمة مى عمر، تصدر التريند منذ أولى حلقاته نظرا لتصاعد الأحداث بشكل كبير.

واستطاعت مي عمر أن تثبت بجدارة مقدرتها على التطور السريع من خلال الأدوار التي تقدمها على الشاشة، نظرا لتنوعها لتستحق تقديم البطولة المطلقة.

وشهدت الحلقة الجديدة من مسلسل "لؤلؤ" أحداثها متلاحقة حاولت خلالها "كاميليا" نرمين الفقى الانتقام من لؤلؤ بفضح سيرتها قبل الشهرة وتربيته في ملجأ في محاولة منها لكسرها وأبعادها عن الساحة وذلك من خلال أحد البرامج على الشاشة، ولكن "لؤلؤ" استطاعت كشف المؤامرة التي حيكت ضدها من خلال مدير أعمالها مجدي وفشلت محاولات كاميليا لكسر لؤلؤ بعدما خطفت الأخيرة منها الأضواء في عالم الغناء.

على جانب آخر شهدت الحلقة ظهور أكرم حسني والذي يظهر كضيف شرف بالأحداث من خلال "أشرف جبنة" الشاعر الغنائي الذي تعاقدت معه لؤلؤ على عدد من الأغاني وشهدت الحلقة ديو غنائي جمع بينهما على المسرح بعنوان "إن جيت للحق".

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

ويعرض عرض أول.. 7:45 مساء على on، وإعادة.. 2 صباحًا، 1 مساء، وعبر قناة ON Drama: 10 مساء، إعادة 5 صباحا، 3 مساء.

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