تحسن الحالة النفسية لـ علي حميدة

خضع الفنان علي حميدة لبعض الفحوصات العلاجية، بعدما وصل صباح اليوم الاثنين لمعهد ناصر، بعدما عانى من سوء حالته المرضية خلال الأيام الماضية.وعلمت "الدستور" من مصدر قريب من "حميدة"، أن حالته النفسية ارتفعت كثيرا بعدما وصل القاهرة ووجد اهتماما من نقابة الموسيقيين والدولة المصرية ورجال الإعلام، حيث قام بالتسجيل مع عدد من القنوات، معبرا عن شعوره بالسعادة بسبب الاهتمام الكبير الذي وجده.وخضع "حميدة" للتحاليل منذ قليل، حيث ينتظر خروج النتائج التي تظهر طبيعة مرضه، وبعدها ينطلق في رحلة العلاج مباشرة بمراقبة عدد من الأطباء المتخصصين.