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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل صحة بني سويف يستقبل وفد نقابة العلاج الطبيعي

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:58 م
وكيل صحة بني سويف
وكيل صحة بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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استقبل الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الإثنين، وفدًا من نقابة العلاج الطبيعي ببني سويف.

يضم الوفد الدكتور محمد المصري، نقيب العلاج الطبيعي بشمال الصعيد، والدكتور أحمد ربيع نقيب العلاج الطبيعي ببني سويف والدكتورة سحر معوض وكيل النقابة الفرعية والدكتور كريم إسماعيل، عضو تحت السن، والدكتورة شيماء حجاج، مدير العلاج الطبيعي وأمين صندوق النقابة، بحضور الدكتور أحمد بغدادي مدير إدارة الطب العلاج بالمديرية.

تم الاتفاق خلال اللقاء على التنسيق الكامل بين مديرية الصحة ونقابة العلاج الطبيعي والمرور من خلال إدارة العلاج الحر علي مراكز العلاج الطبيعي غير المرخصة وتنفيذ ورش عمل للأطباء العلاج الطبيعي من خلال مركز التدريب والتنميه البشرية بمديرية الصحة، بمشاركة أساتذة من كلية العلاج الطبيعي بجامعة بني سويف.

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