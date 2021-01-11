وزير الزراعة يبحث تفعيل دور التعاونيات في خدمة المزارعين

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الإثنين، اجتماعًا مع رؤساء الجمعيات العامة للائتمان والإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي، بحضور دكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة.وبحث الوزير مع رؤساء الجمعيات تفعيل دورهم في خدمة المزارعين من خلال توفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والتقاوي والمبيدات ذات المواصفات القياسية والمشاركة في منظومة تحديث الري وتطوير مراكز تجميع الألبان.وأكد القصير أهمية دور التعاونيات في نجاح منظومة الزراعة التعاقدية وتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، أيضًا، وتوفير السلع الزراعية من خلال مشروعاتهم الإنتاجية.