بعد 5 أعوام.. سوزان نجم الدين تجتمع بأبنائها في القاهرة

اكتمل شمل أسرة النجمة السورية سوزان نجم الدين أخيرًا بالقاهرة بعد لقائها وأبنائها، بعد أن تعذر لقاؤها بهم طوال فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي عطل تأشيرات دخول السوريين للولايات المتحدة الأمريكية طوال فترة حكمه.وكتبت سوزان عبر إنستجرام: "خمس سنوات من الظلم والحزن والوحدة والحنين، خمس سنوات كان يكبر فيها الحلم ويكبر معه الألم، خمس سنوات صاروا الصغار كبارًا، خمس سنوات كنت أعدّ فيها الأيام والساعات والدقايق والثواني بانتظار هي اللحظة، فراقٌ قسريٌّ مرّ، لكن تلك اللحظات بدّدت كل شيء وأعادت توازن الحياة إلى طبيعتها".وأضافت: "فها أنا ذا أعانق فلذات كبدي، بينما انتهى عهد ترامب الظالم بالذل والمهانة لينقلب السحر على الساحر، فالحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما حتى يبلغ الحمد منتهاه".