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الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تعيد فتح مقر بعثتها في المغرب خلال أيام

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:43 م
التطبيع مع المغرب
التطبيع مع المغرب
وكالات
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اختارت الخارجية الإسرائيلية دبلوماسيًا لإعادة فتح مكتب اتصال دولة الاحتلال في المغرب، على ما أفاد مسؤول وكالة فرانس برس، بعد أسابيع من تطبيع العلاقات بين البلدين.

وسيشغل دافيد غوفرين، سفير إسرائيل في مصر بين 2016 و2020، منصب القائم بالأعمال في الرباط، وسيبدأ مهامه "خلال الأيام المقبلة"، بحسب مسؤول إسرائيلي لفرانس برس.

والمغرب هو البلد العربي الرابع الذي يوقّع هذا العام اتفاق تطبيع مع الدولة العبرية برعاية أمريكية.

وفي ديسمبر، وقّع البلدان 4 اتفاقات ثنائية ركّزت على الرحلات الجوية المباشرة وإدارة المياه وإعفاء مواطني البلدين من التأشيرات وتشجيع الاستثمار والتجارة بين البلدين.

وأغلق المغرب في العام 2000 مكتب اتصال في تل أبيب مع بدء الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وزار وفد مغربي المكان قبل أسبوعين تمهيدا لإعادة فتح المكتب.

وقبل أسبوعين، ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّ الأخير دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس لزيارة إسرائيل خلال محادثات هاتفية.

وتضم المملكة أكبر جالية يهودية في شمال إفريقيا يبلغ عددها نحو ثلاثة آلاف شخص، فيما يعيش نحو 700 ألف يهودي من أصل مغربي في إسرائيل.

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