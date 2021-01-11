انفجار تانك أكسجين بمستشفى حميات نجع حمادي بقنا

شهد مستشفى حميات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، مساء الإثنين، انفجار تانك أكسجين قبيل دخوله المستشفى والذي تقرر تجهيزه كعزل لحالات وإصابات فيروس كورونا المستجد.وسادت حالة من الذعر والقلق لسكان المنطقة نتيجة الانفجار قبل أن يتمكن موظفو المستشفى من غلق المحبس دون وقوع إصابات أو وفيات بين المتواجدين.وتفقد فريق الإشراف بمديرية الصحة في قنا، أمس مستشفى الوقف المركزي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور راجي تاوضروس، وكيل الوزارة، بضرورة المتابعة والرصد اليومي لمستشفيات المحافظة ورفع تقارير بسير العمل بالمستشفيات.