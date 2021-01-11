الصحة العالمية: لا مناعة جماعية ضد كورونا رغم اللقاحات

نبّهت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، إلى أن المناعة الجماعية ضد «كوفيد-19» لن تتأمن هذا العام رغم بدء توزيع اللقاحات في بلدان عدة.وقالت المسئولة العلمية في المنظمة سمية سواميناثان من جنيف: "لن نبلغ المناعة الجماعية في 2021"، مشددة على أهمية مواصلة تطبيق إجراءات الحماية مثل التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي ووضع الكمامة للسيطرة على الوباء.