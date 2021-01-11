الصحة العالمية: لا مناعة جماعية ضد كورونا رغم اللقاحات
الإثنين 11/يناير/2021 - 08:48 م
وكالاتطباعة
نبّهت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، إلى أن المناعة الجماعية ضد «كوفيد-19» لن تتأمن هذا العام رغم بدء توزيع اللقاحات في بلدان عدة.
وقالت المسئولة العلمية في المنظمة سمية سواميناثان من جنيف: "لن نبلغ المناعة الجماعية في 2021"، مشددة على أهمية مواصلة تطبيق إجراءات الحماية مثل التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي ووضع الكمامة للسيطرة على الوباء.
وقالت المسئولة العلمية في المنظمة سمية سواميناثان من جنيف: "لن نبلغ المناعة الجماعية في 2021"، مشددة على أهمية مواصلة تطبيق إجراءات الحماية مثل التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي ووضع الكمامة للسيطرة على الوباء.