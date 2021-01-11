«إيقاف عقود الزواج».. «الوزراء» يكشف أغرب شائعات 2020

قالت الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن مصر تعرضت لأكبر عدد من الشائعات خلال عام 2020، مقارنة بالسنوات السابقة.













وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن أغرب الشائعات التي انتشرت خلال 2020 بعد أزمة كورونا، إيقاف عقود الزواج لمدة عام.













ولفتت إلى أن الشائعات استهدفت تشويه الإنجازات التي حققتها الدولة على مدار 2020، وكلما تزيد الإنجازات نتعرض لمزيد من الشائعات.







