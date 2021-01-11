تكليف الحرس الوطني بتعبئة 15 ألفًا من القوات لتأمين تنصيب بايدن

قال الجنرال دانيال هوكانسون قائد الحرس الوطني الأمريكي، اليوم الإثنين، إنه تم تكليف الحرس الوطني بتعبئة ما يصل إلى 15 ألفًا من القوات في العاصمة واشنطن، لدعم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في وقت لاحق من هذا الشهر.وأضاف هوكانسون للصحفيين أنه من المتوقع نشر قوات قوامها نحو 10 آلاف في المدينة بحلول يوم السبت لتعزيز الأمن وتأمين النقل والإمداد والاتصالات.