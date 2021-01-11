«مستثمرى سوهاج»: صناع المحافظة ملتزمون بتطبيق إجراءات كورونا بالمصانع

قال محمود الشندويلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن صُنّاع منطقة الصعيد ملتزمون بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المصانع.أضاف الشندويلي، لـ"الدستور" أن مصر ستعبر الموجة الثانية بسلام مثل ما عبرت الموجة الأولى دون خسائر، مشيدًا بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتواء الأزمة، والاستمرار في تشغيل عجلة الإنتاج والمصانع، إضافة إلى تدشين المدن الجديدة والمجمعات الصناعية.وأكد رئيس جمعية مستثمرى سوهاج أن المدن الصناعية الجديدة قامت بخفض نسبة البطالة وتوفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتدشين المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية والعلمين، ساعد على جذب استثمارات أجنبية خاصة من دول الخليج العربي.