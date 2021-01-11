«الصحة»: 20 ألف فريق لمتابعة حالات العزل المنزلي

قال الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إن الحالات البسيطة من فيروس كورونا التي تحال للعزل المنزلي يتم تشخيصها بالمستشفيات وصرف العلاج قبل تحويلها للعزل المنزلي.





وأضاف وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن مبادرة رئيس الجمهورية شددت على ضرورة المتابعة لكل الحالات المنزلية، وتم رصد 20 ألف فريق يجوب المدن على مستوى الجمهورية للحالات المتواجدة في العزل المنزلي.



