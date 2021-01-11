ارتفاع مدفوعات الاحتياطي الاتحادي للخزانة الأمريكية منذ 2016
الإثنين 11/يناير/2021 - 08:38 م
وكالاتطباعة
أظهرت تقديرات أولية نشرت، الاثنين، أن مجلس الاحتياطي الاتحادي أرسل نحو 88.5 مليار دولار إلى الخزانة الأمريكية في 2020، وهو أعلى رقم منذ 2016 وارتفاعًا من 54.9 مليار دولار في 2019.
وتعكس الزيادة ارتفاعا في صافي دخل بنوك الاحتياطي الاتحادي مع قيام البنك المركزي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة وشراء أوراق مالية بتريليونات الدولارات لتيسير الأوضاع المالية وتخفيف الخسائر الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
ورفعت الزيادة في حيازات المركزي الأمريكي من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي إلى أكثر من 7 تريليونات دولار العام الماضي وجلبت
نحو 100 مليار دولار في إيرادات الفائدة، وسينشر مجلس الاحتياطي بيانات مالية مدققة في مارس.
وتعكس الزيادة ارتفاعا في صافي دخل بنوك الاحتياطي الاتحادي مع قيام البنك المركزي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة وشراء أوراق مالية بتريليونات الدولارات لتيسير الأوضاع المالية وتخفيف الخسائر الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
ورفعت الزيادة في حيازات المركزي الأمريكي من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي إلى أكثر من 7 تريليونات دولار العام الماضي وجلبت
نحو 100 مليار دولار في إيرادات الفائدة، وسينشر مجلس الاحتياطي بيانات مالية مدققة في مارس.