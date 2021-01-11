الأمم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة لتصنيف أمريكا الحوثيين منظمة إرهابية

حذرت الأمم المتحدة اليوم الاثنين، من أن خطة أمريكية لتصنيف حركة الحوثي اليمنية منظمة إرهابية أجنبية "ستكون لها على الأرجح تداعيات إنسانية وسياسية خطيرة".وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك إن من الضروري أن "تسارع الولايات المتحدة في منح التراخيص والإعفاءات اللازمة لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية لجميع المواطنين.. دون عراقيل".وأضاف أن الأمم المتحدة "قلقة من أن يكون للتصنيف تأثير ضار على الجهود الرامية لاستئناف العملية السياسية في اليمن وأن يزيد من استقطاب مواقف طرفي الصراع".