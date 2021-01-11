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الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جونسون يهدد بتشديد الإغلاق فى حال تجاهل المواطنين الإجراءات الاحترازية

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:04 م
جونسون
جونسون
وكالات
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حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من أن حكومته ربما تضطر إلى تشديد الإغلاق الذي يهدف إلى مكافحة فيروس كورونا في حال تقاعس المواطنين عن اتباع الإجراءات الاحترازية، حسب ما أفادت به وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال جونسون إن أي "تهاون" إزاء الوباء هو في غير محله تمامًا، حتى رغم استمرار برنامج التطعيم وتلقي مليوني شخص اللقاح حتى الآن.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أنه ينبغي تطبيق القواعد بالشكل الصحيح في محال السوبر ماركت وحث المواطنين على التروي قبل مغادرة المنزل لأي سبب.

وذكرت بلومبرج أن جونسون أوضح أن المستشفيات باتت الآن تحت ضغط شديد بسبب زيادة حالات الإصابة بمرض كوفيد 19- وأن امدادات الأوكسجين آخذة في النفاد في بعض المناطق.

يذكر أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة وصل إلى 08ر3 مليون حالة إصابة حتى الساعة 0730 من صباح اليوم الاثنين بتوقيت لندن، بحسب ما أظهرته بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

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