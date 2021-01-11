لائحة النواب تحدد بنود لجان المجلس للموضوعات المُحالة

حدّدت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لكل لجنة برلمانية تقديم تقرير إلى المجلس عن كل موضوع يُحال إليها، أو إلى الجهة التى أحالته إليها طبقًا لأحكام هذه اللائحة، وللجنة إذا ما عرضت لها مسألة أثناء دراستها أو اتضح لها أمر لا يتعلق مباشرة بموضوع البحث المحال إليها، أن تحيط رئيس المجلس علمًا به.كما حددت اللائحة للرئيس إذا رأى محلًا لذلك أن يعهد إليها ببحثه وإعداد تقرير برأيها فيه لعرضه على المجلس أو أن يعرض الأمر مباشرة على المجلس ليقرر فيه ما يراه.ويشتمل تقرير اللجنة على الآتي:1 بيان إجراءاتها ورأيها فى الموضوع المحال إليها.2 الأسباب التى استندت إليها فى رأيها، ورأى اللجنة أو اللجان التى تكون قد استأنست بملاحظاتها.3 مجمل الآراء الأخرى التى أُبديت فى اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع.4 الآراء والاقتراحات المكتوبة التى أُخطرت بها.5 ويُرفق بتقرير اللجنة نصوصُ المشروعات أو التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الإيضاحية.6 يجب أن يتضمن تقرير اللجنة الآراء المخالفة التى تكون قد أُبديت من أعضائها فى الموضوع، ومجمل الأسباب التى تستند إليها هذه الآراء، إذا طلب ذلك أصحابها كتابةً من رئيس اللجنة.