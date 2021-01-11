رئيس البرلمان الليبي يصل باريس ويلتقي مسئولين بارزين

وصل رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، مساء الإثنين، إلى العاصمة الفرنسية باريس بدعوة رسمية من مجلس الشيوخ الفرنسي.وقال المتحدث الرسمي لمجلس النواب عبدالله بليحق، في بيان اليوم، إن عقيلة يرافقه ضمن الوفد الرسمي رئيس لجنة الخارجية بالمجلس يوسف العقوري ورئيس اللجنة التشريعية رمضان شمبش وعضو مجلس النواب سعيد امغيب.أضاف بليحق بأن رئيس البرلمان سيلتقي عددا من المسئولين الفرنسيين خلال زيارته العاصمة باريس.