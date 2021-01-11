آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر يناير 2021





يهمك أيضًا | رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلى شركة نتاجاس



ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات قطاع البترول، بتشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، واستدامة توفير وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين، تم إطلاق 12 وسيلة لإبلاغ قراءة عداد الغاز المنزلية، وكذلك تسديد الفواتير فى ظل عدم دخول المحصلين المنازل لحين انتهاء أزمة كورونا.



خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي يناير 2021 شركة بتروتريد تستمر عمليات البحث على محركات " جوجل " كيفية التسجيل وقراءة عداد الغاز المنزلي يناير 2021 شركة بتروتريد، ورابط التسجيل.



1 - لابد أن يقوم المواطن التي يريد تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي يناير 2021 شركة بتروتريد بشكل إلكتروني أن يقوم بالتسجيل بشركة بتروتريد الإلكتروني وذلك مع أتباع هذا الرابط التالي: شركة بتروتريد: (



2 - لابد أن يقوم المواطن باختيار المنطقة التي تعيش فيها ومن بعدها يقوم المواطن بإدخال الرقم الخاص والمشترك به.



3 - ثم يقوم المواطن صاحب عداد الغاز المنزلي بالضغط على رقم القراءة.



4 - ثم يقوم صاحب عداد الغاز المنزلي بكتابة رقم التليفون التابع لك.



5 - وأخيرًا.. يمكنك الأن أن تقوم بالضغط على الرقم القومي المكون من 14 رقمًا التابع لصاحب عداد الغاز المنزلي.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات قطاع البترول، بتشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، واستدامة توفير وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين، تم إطلاق 12 وسيلة لإبلاغ قراءة عداد الغاز المنزلية، وكذلك تسديد الفواتير فى ظل عدم دخول المحصلين المنازل لحين انتهاء أزمة كورونا.تستمر عمليات البحث على محركات " جوجل " كيفية التسجيل وقراءة عداد الغاز المنزلي يناير 2021 شركة بتروتريد، ورابط التسجيل.1 - لابد أن يقوم المواطن التي يريد تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي يناير 2021 شركة بتروتريد بشكل إلكتروني أن يقوم بالتسجيل بشركة بتروتريد الإلكتروني وذلك مع أتباع هذا الرابط التالي: شركة بتروتريد: ( من هنا ).2 - لابد أن يقوم المواطن باختيار المنطقة التي تعيش فيها ومن بعدها يقوم المواطن بإدخال الرقم الخاص والمشترك به.3 - ثم يقوم المواطن صاحب عداد الغاز المنزلي بالضغط على رقم القراءة.4 - ثم يقوم صاحب عداد الغاز المنزلي بكتابة رقم التليفون التابع لك.5 - وأخيرًا.. يمكنك الأن أن تقوم بالضغط على الرقم القومي المكون من 14 رقمًا التابع لصاحب عداد الغاز المنزلي.

يبحث المواطنون خلال الساعات الحالية، عن آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر يناير 2021، حيث زاد البحث عن تفاصيل تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر بعد أن أطلقت شركة الخدمات البترولية التجارية "بتروتريد" أكثر من وسيلة للإبلاغ عن قراءة عداد الغاز المنزلية، تنفيذًا للقرار الأخير بعدم دخول المحصلين المنازل لحين انتهاء أزمة كورونا.يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر يناير 2021، التي تساعد المواطن في التعرف على الاستهلاك الشهري الخاص به.وتتيح الشركة شهريا إدخال القراءة من يوم 1 إلى يوم 15 من كل شهر، ليكون آخر فترة لتسجيل قراءة عداد الغاز لشهر سبتمبر ويمكن سداد الفاتورة ابتداءا من يوم 6 لنهاية الشهر.