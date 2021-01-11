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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

القوات التركية وميليشياتها تعاود قصف شمالي حلب

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:36 م
القوات التركية
القوات التركية
محمد عمر
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عاودت القوات التركية والميليشيات الموالية لها، الإثنين، قصف قرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب، وذلك بعد 5 أيام من الهدوء الحذر في المنطقة.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء اليوم إن القصف التركي استهدف قرى مرعناز وعين دقنة والبيلونة ومحيط تل رفعت ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي.

يأتي هذا القصف بعد هدوء حذر استمر لـ 5 أيام، شهدته محاور ريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي التي تسيطر عليها القوات الكردية من طرف، والفصائل الموالية لتركيا في الطرف الآخر.

كان المرصد السوري قد رصد في 6 يناير الجاري قصفًا صاروخيًا نفذته القوات التركية على مناطق سيطرة القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية والمدفعية مناطق في مطار منغ العسكري وقرية مرعناز ومناطق أخرى بريف حلب الشمالي، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

أشار المرصد إلى أن القوات التركية المتمركزة في قاعدة البحوث، قصفت مواقع الوحدات الكردية في مرعناز ومطار ومحيط مطار منغ العسكري بريف حلب الشمالي.

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