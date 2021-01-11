عائشة بن أحمد تنشر صورة من كواليس «ريتسا»

كشفت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد عن صورة من كواليس فيلمها السينمائي الجديد "ريتسا"؛ والذي تقوم ببطولته بصحبة النجم أحمد الفيشاوي، وقد بدأ التجهيز له منذ أيام قليلة.وظهرت عائشة في الصورة التي قامت بنشرها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وهي بجانب الكاتب معتز فتيحة والفنان أحمد الفيشاوي.فيلم "ريتسا" يشارك فيه كل من مي الغيطي وأسماء جلال ومايان السيد، بالإضافة لعدد آخر كبير من النجوم، والذين سيظهرون كضيوف شرف ضمن أحداث العمل.ويقدم النجم أحمد الفيشاوى من خلال هذا الفيلم شخصية جديدة ومختلفة يعتمد فيها على تغيير بعض ملامح شكله، كما يشهد هذا العمل عودة قوية للنجم الكبير محمود حميدة للسينما، حيث يغير دوره محور أحداث العمل.