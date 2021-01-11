حسام الدين محمود ضمن الشباب المؤثر في القارة الأفريقية

هنّأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حسام الدين محمود، عضو التنسيقية، لاختياره من قِبل مجلة أفريقية ضمن الشباب المؤثر فى القارة، وفقًا لما أعلنته مسابقة AfroArab Champions.جاء اختيار حسام محمود ضمن الشباب الملهم في سن 30 من قارة أفريقيا والمنطقة العربية والشرق الأوسط، بناءً على التقييم في عدة مجالات منها التعليم والشباب، العلوم والتكنولوجيا، الهندسة والمجتمع الوطني، والتنمية الوطنية.وتجرى المسابقة بواسطة جهتين مجلة ماستر مايند Mastermind، التي تصدر من دولة زيمبابوي، ولها انتشار واسع بين الشباب الأفريقي، إضافة لموقع Guardians Of AfroArab Leadership.