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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غرامات فورية وغلق 8 منشآت لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الإسكندرية

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:23 م
غرامات لعدم الالتزام
غرامات لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية
هبه عويضه
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وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، بشن حملات موسعة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن إلزام المحال التجارية والمواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا على تطبيق قرار مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات بكل حزم.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ؛ شن حي غرب الإسكندرية برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة موسعة استهدفت منطقة مينا البصل، حيث تم تحرير عدد ٩ غرامات فورية لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، كما تم غلق عدد ٢ مركز للدروس الخصوصية وعدد ١ كافيه لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما وجه محارب هيلع، رئيس حي شرق باستمرار حملات التفتيش على المحلات التجارية والمطاعم للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث تم غلق وتشميع عدد 5 محال للألعاب الإلكترونية بشارع الطيار محمود شكري سموحة وتغريم عدد 3 مقاهي فوريًا لمخالفة تلك الإجراءات.

وشن حي المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود حملة موسعة شملت شوارع الصداقة، مصطفى كامل، ابن سلامة، جمال عبدالناصر بالعيسوي، الأكاديمية، ٤٥ قبلي، وأسفرت عن تغريم المحلات المخالفة لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وتحصيل غرامات مالية قدرها 29250 جنيها، والتحفظ على عدد من الشيش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاهي المخالفة للتعليمات والإجراءات الاحترازية.

وواصل حي المنتزه ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت حملاته للتأكد من مدي الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بمنطقة المعمورة الشاطئ، الطريق الدولي أسكوت، حيث تم تحصيل غرامات فورية بإجمالي 14950 جنيها، على المحال المخالفة للمواعيد المحددة للإغلاق.

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