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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أمريكا الموحدة» شعار بايدن في حفل التنصيب

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:11 م
بايدن
بايدن
وكالات
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مباشرة بعد أداء اليمين في 20 يناير، سيحيط الرئيس جو بايدن نفسه بأسلافه باراك أوباما وبيل كلينتون وجورج دبليو بوش لتوجيه دعوة إلى الوحدة في أمريكا المقسومة.

وقالت لجنة تنظيم حفل أداء اليمين الإثنين إن "أمريكا الموحدة" سيكون شعار حفل تنصيب الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، وذلك بعد أيام على أعمال العنف في الكابيتول التي أثارت صدمة عميقة في البلاد.

كل أربع سنوات، يتدفق مئات الآلاف إلى العاصمة الفيدرالية الأمريكية لحضور هذا الحدث، لكن الوصول سيكون محدودًا هذا العام بسبب الوباء الذي أودى بأكثر من 370 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وحضت رئيسة بلدية واشنطن مورييل باوزر الإثنين الأمريكيين على عدم التوجه لحضور هذا الحفل وإنما متابعته عبر الإنترنت أو على التليفزيون.

والمبنى الذي من المفترض أن يستضيف حفل أداء اليمين، اقتحمه آلاف المتظاهرين في 6 يناير للدعوة إلى بقاء دونالد ترامب في السلطة.

وفور أدائه اليمين، سيتوجه جو بايدن إلى مقبرة أرلينغتون الوطنية مع الرؤساء السابقين أوباما وبوش وكلينتون لوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول.

يتحمل الرئيس الديمقراطي المقبل مسئولية كبرى من أجل تضميد جراح أمريكا التي تشهد أزمات اقتصادية وصحية وتعاني انقسامًا حادًا بعد الانتخابات الرئاسية وتوترًا عرقيًا شديدًا.

وكان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أعلن عن أنه لن يحضر حفل أداء اليمين، واعتبر بايدن أن غيابه سيكون "أمرًا جيدًا". وسيتغيب أيضًا عن الحفل الرئيس الديمقراطي الأسبق جيمي كارتر بسبب تقدمه في السن (96 عامًا).

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