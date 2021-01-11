بيلوسي: تواطؤ الجمهوريين مع ترامب يعرّض أمريكا للخطر

أكدت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الإثنين، أن الجمهوريين "يعرضون أمريكا للخطر" عبر "تواطئهم" مع الرئيس دونالد ترامب الذي تتهمه بـ"التحريض على تمرد دام ضد أمريكا" على خلفية أحداث مبنى الكابيتول.وأبدت بيلوسي أسفها لمعارضة الجمهوريين أن يتم بالإجماع تبني قرار يطلب من نائب الرئيس مايك بنس إقالة ترامب عبر تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي.واعتبرت "تواطؤهم يعرض أمريكا للخطر ويقوض ديمقراطيتنا ويجب أن يتوقف ذلك"، لافتة إلى أن التصويت على هذا القرار في جلسة عامة سيتم "قريبا".