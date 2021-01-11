رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدًا.. الحكم على سائقي توك توك بتهمة قتل طفل بالمقطم

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:35 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
طباعة
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدًا الثلاثاء، الحكم على "م.ا" و"ع.ر"، سائقي توك توك.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت المتهمين إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما أو عدمه بتهمة قتل طفل في المقطم.

يصدر الحكم برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة وعادل إبراهيم الغويط وأسامة محمد أبوصافي وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبدالرشيد.

وتبين أن المتهمين هم كل من "ا.ص" و"م.ا" و" م.ر" و"ع.ر "و" ا.ح" و"م.ط"، وذلك حسب ترتيبهم في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات.

وكشف أمر إحالة المتهمين جميعًا عن أنهم بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، وحال كون المتهمان الاول والثالث بلغا الخامسة عشرة من العمر ولم يتجاوزا الثامنة عشرة من العمر، قام المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع بقتل المجني عليه الطفل محمود عبدالمنعم عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله- وأعدوا لهذا الغرض سلاحين أبيضين، وهما مطواة وسكين- بأن استدرجوه مكرًا إلي مكان وما أن ظفروا به وأسقطوه في قبضتهم إذ قيده المتهم الثاني حتي سدد له المتهمان الأول والرابع طعنات عدة بسلاحهما حال تواجد المتهم الثالث بمسرح الجريمة يراقب لهم الطريق ويشد من أزرهم قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة بأنه قد اقترنت جناية القتل العمد بجناية أخرى عاصرتها وهي أنهم في ذات المكان والزمان سرقوا المنقولات وهي الدراجة الآلية والهاتف المحمول والمبلغ المالي المملوكين للمجني عليه وكان ذلك بالطريق العام.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الخامس أخفى الدراجة الآلية والمملوكة للمجني عليه والمتحصلة من جريمة السرقة مع علمه بذلك، وأحرز المتهم السادس سلاح أبيض مطواة بدون ترخيص.

موضوعات متعلقة

مسلسل ضربة معلم 38.. المعلم شردي يكتب وصيته عند المحامي

«طلب النهاية».. كواليس مقتل أستاذ جامعى أسفل عجلات سيارة نقل بطريق الواحات

باسم سمرة عن رحاب الجمال: «جايبها من القسم وجوزها نصاب»

أهالى قرية «قمصان» مدعى الإصابة بالسرطان: أخفى التقارير عن الأطباء

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

image description

محافظ دمياط تلتقي لجان التصالح فى مخالفات البناء

image description

محافظ دمياط تتابع رد الشيء لأصله في الشوارع

image description

محافظ أسيوط يعتمد ترقية 16 ألف معلم وأخصائى

image description

توقيع عقود تركيب شبكات كهرباء لـ90 قرية بأسيوط

الأكثر قراءة

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

أهالى قرية «قمصان» مدعى الإصابة بالسرطان: أخفى التقارير عن الأطباء

«طلب النهاية».. كواليس مقتل أستاذ جامعى أسفل عجلات سيارة نقل بطريق الواحات

ممدوح وافي تحدى أسرته للزواج من مسيحية ودفن بجوار أحمد زكي

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

سايمن راتل ينتقل لقيادة أوركسترا بافاريا

قطب ألماس إسرائيلي يمثل أمام محكمة سويسرية في قضية رشوة

ثلوج «غير معتادة» تشل مدريد

اكتشاف مبنى حمامات يعود للعصر الفيكتورى

أيام زمان

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

حكاية الفيلم الذى أصاب حسين رياض بالشلل

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ترافيك وشير
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
لواء.حمدى البطران
رحالة ولصوص آثار
لواء. محسن الفحام
فى انتظار حسن النوايا
المزيد

الثقافة

«أنا» معرض للفنان التشكيلي طارق الشيخ بقاعة أوبونتو

قصة صورة.. «ناصر المثقفين» يكرم توفيق الحكيم: إنك جدير بذلك

حارب الاحتلال بشعاراته.. مَن هو شيخ الخطاطين خضير البورسعيدي؟

في ذكراه.. سر اهتمام إحسان عبدالقدوس بقضايا المرأة