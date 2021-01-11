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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

قطب ألماس إسرائيلي يمثل أمام محكمة سويسرية في قضية رشوة

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:53 م
قطب ألماس إسرائيلي
قطب ألماس إسرائيلي
وكالات
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مثُل ملياردير مناجم الألماس الذي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والفرنسية بيني شتاينميتز أمام محكمة في جنيف اليوم الاثنين بسبب اتهامات بأنه دفع عشرة ملايين دولار في شكل رشى للحصول على حق التنقيب عن خام الحديد في غينيا.

وبحسب الادعاء السويسري، فإن رجل الأعمال 64 عاما عقد صفقة في عام 2005 مع لانسانا كونتي الذي كان رئيسا للدولة الواقعة في غرب أفريقيا في ذاك الوقت وماماداي توري زوجة كونتي.

ويزعم أن هذه الرشاوي دفعت لتوري بين عامي 2006 و2012 جزء منها عبر حساباته المصرفية في سويسرا.

وجاء في اتهام الإدعاء أنه في مقابل ذلك حصلت مجموعة شركاته على حق التنقيب عن خام الحديد في منجم سيماندو.

وذكرت وكالة الأنباء السويسرية إس دي إيه أن شتاينميتز أنكر هذه الاتهامات وأن محاميه مارك بونانت يعتزم المطالبة بتبرئته.

كما تم إعداد لائحة اتهام لمدير سابق لشركة استشارات مالية ورجل أعمال فرنسي في المحاكمة التي من المقرر أن تستمر حتى يوم الجمعة القادم.

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