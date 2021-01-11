رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تخطط لتطعيم عشرات الملايين ضد كورونا بحلول الربيع

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:48 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الإثنين، أن المملكة المتحدة تخطط لتحصين عشرات الملايين من الأفراد ضد فيروس كورونا المستجد بحلول الربيع.

وأضافت الوزارة البريطانية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن هذه الخطة ستأتي بالتزامن مع نشر 2700 موقع للتطعيم ضد فيروس كورونا في بريطانيا.

وأوضحت "سي إن إن" الأمريكية أن بريطانيا وضعت خططًا "لتوسيع نطاق" برنامج التطعيم بسرعة متعهدة بامتلاك القدرة على تقديم "ما لا يقل عن مليوني لقاح" في إنجلترا أسبوعيًا بحلول نهاية يناير في أكثر من 2700 موقع في المملكة المتحدة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

القوات المسلحة تطهر مجلس النواب قبل جلسة الانعقاد الأولى

أزمة لصناع «الاختيار 2» و«موسى» بعد وفاة الفنان هادى الجيار

ممدوح وافي تحدى أسرته للزواج من مسيحية ودفن بجوار أحمد زكي

الصور

image description

محافظ دمياط تلتقي لجان التصالح فى مخالفات البناء

image description

محافظ دمياط تتابع رد الشيء لأصله في الشوارع

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

image description

محافظ أسيوط يعتمد ترقية 16 ألف معلم وأخصائى

image description

توقيع عقود تركيب شبكات كهرباء لـ90 قرية بأسيوط

الأكثر قراءة

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

أهالى قرية «قمصان» مدعى الإصابة بالسرطان: أخفى التقارير عن الأطباء

«طلب النهاية».. كواليس مقتل أستاذ جامعى أسفل عجلات سيارة نقل بطريق الواحات

على طريقة رمضان صبحى.. «بيراميدز» يحاول إغراء نجم الأهلى ورد صادم من اللاعب

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

سايمن راتل ينتقل لقيادة أوركسترا بافاريا

ثلوج «غير معتادة» تشل مدريد

اكتشاف مبنى حمامات يعود للعصر الفيكتورى

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2021 الحساب المدرسي الموحد

أيام زمان

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

حكاية الفيلم الذى أصاب حسين رياض بالشلل

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

قصة صورة| «ناصر المثقفين» يكرم توفيق الحكيم: إنك جدير بذلك

حارب الاحتلال بشعاراته.. مَن هو شيخ الخطاطين خضير البورسعيدي؟

في ذكراه.. سر اهتمام إحسان عبدالقدوس بقضايا المرأة

لماذا يقرأ محمد صلاح كتاب «قوة الدماغ»؟