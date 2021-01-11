لبنان يعلن حالة الطوارئ والإغلاق الشامل لمواجهة كورونا

أعلن لبنان حالة الطوارئ العامة الصحية وإغلاق البلاد بشكل شامل مع حظر التجول الكُلي، وذلك ابتداء من يوم الخميس المقبل وحتى يوم 25 يناير الجاري، قابلة للتمديد، وذلك في سبيل كبح تفشي وباء كورونا.جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، اليوم الإثنين، مشددا على منع الخروج إلى الشوارع والطرقات خلال الفترة المحددة.