الديمقراطيون يطرحون في مجلس النواب نص الاتهام بحق ترامب سعيا لعزله

طرح الديمقراطيون الاثنين في مجلس النواب نص اتهام بحق دونالد ترامب، في مرحلة أولى تمهد لإطلاق آلية عزل الرئيس المنتهية ولايته للمرة الثانية، بتهمة انه "حض على العنف" على خلفية احداث مبنى الكابيتول.وفي موازاة ذلك، قدم الديمقراطيون الذين يتمتعون بالغالبية في مجلس النواب، مشروع قرار آخر يطلب من نائب الرئيس مايك بنس إقالة ترامب، بالاستناد الى التعديل الخامس والعشرين للدستور الامريكي. ويتوقع ان يتم التصويت عليه في جلسة عامة اعتبارا من الثلاثاء.