«المهن الطبية» يقرر رفع إعانة العلاج الشهرى لـ500 جنيه

قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية في جلسته اليوم الإثنين رفع قيمة إعانة العلاج الشهرى من 250 إلى 500 جنيه بمعدل 6 آلاف جنيه فى السنة، بناءً على المقترح المقدم من الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام المساعد للاتحاد، أمين عام نقابة أطباء الأسنان.كما قرر مجلس الاتحاد رفع الحد الأقصى لخدمات الأسنان المقدمة للأعضاء المشتركين بمشروع علاج اتحاد المهن الطبية الطبية من 900 إلى 1500 جنيه.