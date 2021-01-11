أميرة أبوشقة: أراهن على التجربة الشبابية وأحمل أجندة تشريعية تهدف للصالح العام

أكدت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب، أن غدا سيشهد عرسا ديمقراطيا بالجلسة الافتتاحية والإجرائية لمجلس النواب تتويجا لمجهودات الدولة المصرية باستكمال الاستحقاقات النيابية، وتأكيدا على ريادة مصر ومؤسساتها الوطنية.وأضافت أبو شقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين قبيل ساعات من بدء الجلسة الإجرائية للبرلمان، بأن الرهان على التجربة الشبابية الموجودة بقوة في البرلمان الجديد في التعامل مع كافة مشكلات الوطن وإيجاد الحلول وترجمتها إلى تشريعات وقوانين تسهل من حياة المواطن وترفع الاعباء عنه، ويعول عليها الشعب كثيرا في مختلف القضايا.وأكدت أن العناصر الشبابية فرضت نفسها على الساحة السياسية من خلال قنوات شرعية حزبية ومستقلة وساهمت تنسيقية شباب الأحزاب في إخراج كوادر شبابية مدربة، مؤمنة بالعمل الوطني ولديها آليات وحلول لعدد من القضايا، وأصبحت التنسيقية قبلة الشباب الوطني وذخيرة مصر من الشباب الواعد، وسيكون لهم دور كبير في العمل البرلماني تحت قبة البرلمان.وتابعت أبو شقة بأن التكوين الموجود داخل مجلس النواب من كافة ألوان الطيف السياسي والحزبي مع وجود أكبر تمثيل للمرأة في تاريخ الحياة النيابية سيسهل عمل المجلس، ويجعله أكثر تنظيما ويعطي فرصة حقيقية لسماع الرأي والرأي الآخر مما يسهل عليه إيجاد حلول لكافة القضايا، ويساهم في إنجاز العديد من مشروعات القوانين.ولفتت أبوشقة إلى أن وجود هذا الكم الكبير من مقاعد المرأة يؤكد ريادة الدولة المصرية وتقدمت بالشكر للقيادة السياسية على تمكين المرأة بتعيين 14 سيدة من كافة المجالات والخبرات داخل البرلمان؛ تأكيدا وتأصيلا لتوجهات الدولة بتمكين المرأة في كافة المجالات.وتابعت بأنها انتهت الفترة الماضية من إعداد حزمة من مشروعات القوانين والتعديلات التشريعية ستتقدم بها إلى البرلمان القادم، مع بداية عمل مجلس النواب وجميعها تهدف إلى الصالح العام وتساهم بشكل كبير في دعم مجهودات الدولة في توسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وقوانين الأسرة والطفل وعدد من التشريعات الاقتصادية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وكذلك قوانين الإجراءات الجنائية والتخفيف عن كاهل المحاكم وتسهيل إجراءات التقاضي بما يدعم تكامل البنيان التشريعي والقضائي للدولة المصرية.