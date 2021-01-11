طوارئ وإغلاق شامل في لبنان من 11 لـ25 يناير

أعلن لبنان حالة الطوارئ العامة الصحية وإغلاق البلاد بشكل شامل مع حظر التجول الكُلي، وذلك ابتداء من يوم الخميس المقبل وحتى يوم 25 يناير الجاري قابلة للتمديد، وذلك في سبيل كبح تفشي وباء كورونا.جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، الذي عُقِد بشكل استثنائي عصر اليوم الإثنين، برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون ومشاركة رئيس الحكومة حسان دياب.