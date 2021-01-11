إصابات كورونا في مالي ترتفع لـ7600 حالة

أعلنت وزارة الصحة المالية، الإثنين، تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و25 حالة شفاء ووفاة 3 أشخاص.وذكر بيان بثته الإذاعة المالية اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس في مالي بلغ 7600 حالة، ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 5291، وبلغ إجمالي حالات الوفاة 298 وفاة.