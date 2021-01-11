إصابات كورونا في مالي ترتفع لـ7600 حالة
الإثنين 11/يناير/2021 - 07:30 م
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أعلنت وزارة الصحة المالية، الإثنين، تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و25 حالة شفاء ووفاة 3 أشخاص.
وذكر بيان بثته الإذاعة المالية اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس في مالي بلغ 7600 حالة، ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 5291، وبلغ إجمالي حالات الوفاة 298 وفاة.
وذكر بيان بثته الإذاعة المالية اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس في مالي بلغ 7600 حالة، ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 5291، وبلغ إجمالي حالات الوفاة 298 وفاة.